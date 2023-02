Tunisie : L’ordre des avocats décide de boycotter les réquisitions devant la justice militaire

Le Conseil national de l’ordre des avocats annonce sa décision « de boycotter les réquisitions devant la justice militaire pour une période d’un mois, à compter du 06 février avec l’éventualité de prorogation », affirmant « ses pleines dispositions à boycotter la défense et les plaidoiries devant les tribunaux militaires, tous degrés confondus ».

L’ordre des avocats, en état de réunion permanente depuis le 31 janvier, pour examiner la situation générale dans le pays, suite à « la multiplication des comparutions des civils et avocats devant la justice militaire, en violation des principes de procès équitable, ainsi que la récurrence des comparutions des avocats, journalistes, syndicalistes, et activistes des droits de l’homme », rappelle, dans un communiqué paru hier soir, jeudi 02 février, « la position de principe du barreau, et son engagement en faveur de la défense des droits et libertés, et droits de l’homme, dans leur dimension universelle, ainsi que de l’indépendance de la justice et son refus absolu des procès des civils devant la justice militaire ».

Le barreau exprime, par ailleurs, « son rejet total et catégorique de toucher au tableau des avocats, en termes d’exercice, étant une atteinte à l’indépendance de la profession et une violation des prérogatives légales du conseil ».

Il dit, également, « son rejet des peines complémentaires contre les avocats, en les privant d’exercer la profession ».

Le Conseil appelle les avocats « à être présents, massivement, lors des audiences de leurs confrères, en consécration du principe de solidarité ».

Tout en affirmant « l’unité et la solidarité des structures de la profession, conformément à sa tradition de défendre l’ensemble de ses membres », le Conseil exprime « ses dispositions à opter pour toutes les formes militantes, en défense de l’indépendance de la profession, des droits, libertés et causes justes ».

Gnetnews