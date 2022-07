Tunisie : L’ordre des avocats dénonce la position du département d’Etat et de l’ambassadeur américains, et les allusions à l’armée !

Le Conseil national de l’ordre des avocats dénonce, ce vendredi 29 juillet, le communiqué du département d’Etat américain, et les déclarations de l’ambassadeur US à Tunis, et les considère comme « une ingérence manifeste dans les affaires nationales intérieures tunisiennes, et une violation de la souveraineté nationale ». Une telle ingérence « s’oppose aux usages diplomatiques, et viole les dispositions de l’article 03 de la convention de Vienne régissant les relations diplomatiques, au sujet des attributions des missions diplomatiques, ainsi que l’article 41 qui proscrit au représentant diplomatique de s’immiscer dans les affaires intérieures des pays ».

L’ordre des avocats déplore « les signes latents adressés à l’armée nationale », mettant en garde contre « toute ingérence dans sa doctrine, ses rôles ou missions, étant un bouclier pour le pays, son soutien, et le protecteur de son unité et son invulnérabilité de toute atteinte à ses intérêts, ou toute ingérence étrangère dans ses décisions ».

Le barreau rejette, par ailleurs, « les menaces voilées quant au marchandage, consistant à assortir le soutien des Etats-Unis à la Tunisie, en vue de surmonter sa crise économique, à la condition de s’inscrire dans le processus de normalisation avec l’entité sioniste, et de s’en tenir aux priorités sécuritaires américaines ».

Le Conseil de l’ordre affirme son « soutien au droit du peuple arabe en Palestine à l’autodétermination, et à l’émancipation de son pays ».

Le peuple tunisien dispose de ressources, d’énergies et de capacités en mesure d’en garantir l’indépendance de décision, et la souveraineté sur de telles ressources, pour peu que soient affichées la détermination nationale libre et la volonté sincère, affirme-t-il.

Gnetnews