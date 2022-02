Tunisie : Lâ€™organisation arabe des jeunes avocats tient son congrÃ¨s Ã  Tunis

Tunisie : L’organisation arabe des jeunes avocats tient son congrès à Tunis

L’organisation arabe des jeunes avocats tient son 10ème congrès en Tunisie autour du thème « le climat d’investissement dans le monde arabe…cadre législatif et perspectives », les 24 et 25 février à l’Hôtel Movempick aux berges du Lac, sous l’égide de la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden.

Seront présents aux travaux, la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et plus de 100 participants des cabinets d’avocats spécialisés dans l’investissement international, ainsi que des avocats, des experts et personnalités officielles de différents pays arabes, annonce ce mercredi un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Les travaux du congrès seront ouverts jeudi 24 février à partir de 14 heures, par des allocutions du gouvernement tunisien et du conseil de l’ordre des avocats, qui seront suivies par une conférence intitulée : « l’investissement dans le monde arabe, étude législative réaliste et d’avenir ».

Les différents ateliers débattront de la réalité de l’investissement dans le monde arabe, les organismes d’incitation de l’investissement arabe, outre les législations liées à l’investissement dans le monde arabe.

