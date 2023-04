Tunisie : Lors d’un entretien avec le DG de la FAO à Rome, Ammar plaide pour la solidarité internationale face à la crise alimentaire

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu hier, jeudi 13 avril 2023, avec le Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Qu Dongyu, dans le cadre de sa visite de travail en Italie les 12 et 13 avril courant.

Le ministre a souligné l’importance que la Tunisie attache à la coopération avec les organes spécialisés des Nations-Unies, compte tenu de l’énorme potentiel dont jouit notre pays dans le domaine agricole, saluant les solides relations de coopération entre la Tunisie et l’Organisation « FAO » en tant que partenaire essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations-Unies.

Ammar a appelé à redoubler d’efforts et à renforcer la coopération et la solidarité internationales afin d’assurer la sécurité alimentaire mondiale, éradiquer la pauvreté et mettre fin à la discrimination et à l’exclusion.

Le ministre a, également, souligné l’importance des efforts concertés de la communauté internationale pour lutter contre les crises sanitaires, les conflits armés et le changement climatique qui menacent la sécurité alimentaire mondiale et la nutrition de millions de personnes, en particulier la question de la pénurie d’eau, et le besoin de trouver moyens de résoudre ces problèmes.

Le Directeur Général de la FAO s’est dit satisfait du niveau de coopération avec notre pays, soulignant sa disponibilité « à accompagner davantage la Tunisie à investir dans la transition vers des économies rurales et alimentaires plus durables et résilientes.

D’après Communiqué