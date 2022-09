Tunisie : L’OTE appelle les banques Ã  faciliter les flux financiers des Tunisiens de l’Ã©tranger

Tunisie : L’OTE appelle les banques à faciliter les flux financiers des Tunisiens de l’étranger

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) appelle les établissements bancaires à faciliter les flux financiers issus des Tunisiens de l’étranger, et à en réduire les coûts en vue d’en augmenter la valeur et le rendement.

L’OTE inscrit, dans un communiqué, son appel, dans le cadre « du suivi des évolutions des transferts financiers des Tunisiens de l’étranger, et en interaction avec leurs préoccupations ».

Le but étant d’améliorer leur contribution à l’effort national de développement et d’investissement, et d’augmenter la part de ces transferts dans les réserves en devise.

Les flux des Tunisiens de l’étranger ont permis en 2022 de couvrir les services de la dette extérieure de la Tunisie, avait auparavant indiqué, dans une déclaration médiatique, le directeur général de l’Office.

Ces avoirs ont avoisiné les 20 % des réserves nationales en devise, occupant la première position, et détrônant ainsi le tourisme qui était au premier rang.

Les avoirs nets en devise s’élèvent, actuellement, à 23 759 MDT, soit 112 jours d’importation, rapporte la banque centrale de Tunisie sur son site.

