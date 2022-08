Tunisie : L’OTE dit contribuer Ã  la liquidation de l’hÃ©ritage des Tunisiens dÃ©cÃ©dÃ©s Ã  l’Ã©tranger

Tunisie : L’OTE dit contribuer à la liquidation de l’héritage des Tunisiens décédés à l’étranger

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) annonce ce jeudi 25 août, être engagé en faveur de la liquidation du legs des Tunisiens décédés à l’étranger, en contribuant à l’obtention de leur dû par les héritiers.

Dans le cadre du suivi des situations sociales de la colonie tunisienne, l’office procède, en coordination avec les services diplomatiques et consulaires, à traiter les dossiers inhérents à la liquidation de la succession des Tunisiens disparus à l’étranger, dont l’épargne, le capital décès, les pensions de retraite.

L’office se lance à la recherche des bénéficiaires, parmi les enfants et les héritiers en Tunisie. L’attaché social s’en charge avec les institutions bancaires et postales, et les organismes de sécurité sociale dans les pays d’accueil, caisse d’assurance-vieillesse, caisse de retraite, tout en procédant à la facilitation des transferts, fait-il savoir dans un communiqué.

L’OTE appelle les citoyens concernés à entrer en contact avec les attachés sociaux auprès des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger, les services centraux de l’office, ou ses délégations régionales dans l’ensemble des gouvernorats de la république.

Gnetnews