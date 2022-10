Tunisie : L’OTE réclame des réductions des tarifs de transport aérien et maritime en dehors de la haute saison

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) réclame, ce jeudi 13 Octobre, des réductions ou mesures exceptionnelles sur les tarifs du transport en dehors de la haute saison estivale et touristique, d’autant que la cherté des prix constitue, désormais, un obstacle devant le retour massif des Tunisiens résidant à l’étranger.

Les membres de la communauté tunisienne à l’étranger considèrent, dans leur majorité, que les tarifs de billets, qu’ils soient maritimes ou aériens, sont encore élevés, notamment, pour les familles nombreuses, ce qui pourrait en alourdir le fardeau, souligne la même source.

Ces charges pourraient empêcher un grand nombre de Tunisiens de se rendre à leur pays, particulièrement les familles constituées de plusieurs membres, et à revenu limité, ajoute l’office.

« Il est, désormais, nécessaire que les membres de la colonie bénéficient d’une réduction des tarifs des billets, notamment en dehors de la haute saison ».

Les Tunisiens résidant à l’étranger souhaitent, en grand nombre, de pareilles réductions, d’incitations ou de mesures en la matière, entre les mois d’octobre et juin de chaque année, ce qui leur permet de visiter leur pays, profite aux deux compagnies nationales de transport aérien et maritime en dehors de la haute saison, et aura un impact positif sur l’économie nationale.

Gnetnews