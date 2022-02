Tunisie : L’UGTT appelle le gouvernement à annuler la circulaire n’o 20 et à tenir ses engagements

L’UGTT appelle, ce jeudi 24 février, le gouvernement « à annuler la circulaire n’o 20 et à reprendre le dialogue social. »

Dans un communiqué paru cet après-midi, à l’issue de la première réunion de son bureau exécutif consécutif à son 25ème congrès, tenue ce jeudi, la centrale syndicale presse le gouvernement « à tenir ses engagements, à travers l’application des conventions conclues, et à plancher immédiatement sur les grands dossiers, en vue de parvenir aux solutions idoines, d’une manière participative, et de sortir notre pays de la crise sur les plans politique, économique e social ».

L’organisation syndicale se félicite du « succès » de son 25ème congrès sur tous les plans organisationnel, ainsi qu’en termes de débats et de contenus.

Le BE de l’UGTT salue les congressistes, leur « profonde conscience et leur haut sens syndical, ainsi que leur unité sacrée et leur défense acharnée de l’indépendance de leur décision syndicale », appelant les syndicalistes « à plus de vigilance, d’efforts et de resserrement des rangs en défense de la patrie, du peuple et l’organisation ».

La centrale syndicale s’engage, de surcroît, à œuvrer pour un » mouvement syndical et une démocratie arabe et internationale forte, en vue d’un lendemain meilleur pour notre pays ».

