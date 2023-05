Tunisie : L’UGTT condamne « la vile opération terroriste » de Djerba, et rejette toute assimilation à l’antisémitisme

L’UGTT condamne, avec la plus grande fermeté, « la vile opération terroriste », survenue la veille à Djerba, ayant provoqué des morts et blessés.

Dans un communiqué de son bureau exécutif, la centrale syndicale rejette « l’instrumentalisation par des médias et cercles étrangers, en assimilant, à tort, ce crime terroriste odieux, à ce qui est appelé, l’antisémitisme, en vue de salir la Tunisie ».

L’UGTT dit son estime à « l’efficacité et la célérité avec lesquelles, nos forces sécuritaires ont contré le terroriste », appelant, « en même temps, les autorités à plus de vigilance, et à rattraper toute éventuelle faille sécuritaire, ou en termes de communication ».

L’organisation appelle « à mettre en place une stratégie claire pour traiter les suites de cette opération terroriste, et en limiter les retombées économiques ».

Gnetnews