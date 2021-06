Tunisie : L’UGTT dénonce les dernières augmentations des prix de base décidées par le gouvernement

L’UGTT dénonce « les dernières augmentations des prix de plusieurs produits de base, et son refus des politiques impopulaires suivies en matière de prix, face au silence du gouvernement envers la montée de la contrebande et de la spéculation, et sa couverture du Commerce parallèle pratiqué par les lobbies ».

Dans un communiqué rendu public hier, la centrale syndicale revient sur « les augmentations sans précédent de nombreux produits de base, décidées par le gouvernement, visant ainsi la subsistance du peuple, et mettant en exécution ses engagements pris d’une manière unilatérale envers le fonds monétaire international (FMI)' ».

L’influente organisation exprime son rejet absolu des « engagements unilatéraux du gouvernement, envers les milieux financiers internationaux, ayant comporté des mesures asociales, à même de donner lieu à plus d’endettement, en l’absence d’une politique claire en matière fiscale et de distribution équitable des richesses ».

L’UGTT dénonce « la destruction méthodique du pouvoir d’achat du citoyen en général, et des salariés, en particulier, ayant atteint ses plus bas niveaux par rapport aux dernières années ».

L’organisation réclame, par ailleurs, « une augmentation des indemnités des familles démunies et une révision immédiate du SMIG ».

Le syndicat appelle, également, à une accélération de l’application de l’accord conclu avec le gouvernement, autour de l’ouverture des négociations sociales dans la fonction et secteurs publics, comme il réclame la révision des salaires dans le secteur privé.

Gnetnews