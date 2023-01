Tunisie : L’UGTT maintient son mot d’ordre de grève, le transport terrestre, maritime et aérien paralysé les 25 et 26 janvier

La fédération générale du transport, relevant de l’Union Générale tunisienne du travail (UGTT), maintient son mot d’ordre de grève dans les secteurs du transport, dans ses différents modes terrestre, aérien et maritime, pour les deux prochains jours.

Le syndicat fait part, sur sa page officielle Facebook, du blocage des pourparlers avec le ministère du Transport.

Après plus de 12 heures de négociations, tout ce qui a été convenu est arrivé à une impasse, annonce, en substance, la fédération syndicale.

La grève générale sectorielle nationale aura lieu les 25 et 26 janvier, assure-t-elle.

La partie syndicale avait fait état, auparavant, d’une séance de négociations avec le ministère du Transport, autour du préavis de grève.

Les modalités de ce débrayage qui va paralyser l’activité du transport ; immobiliser bus, métros et trains ; maintenir à quai les bateaux ; et clouer au sol les avions seront publiées ultérieurement. Encore un manque à gagner énorme pour la collectivité nationale, en ces temps de crise économique et financière sans précédent.

Gnetnews