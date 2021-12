Tunisie : L’UGTT mène des concertations marathon pour la concrétisation de son initiative de « la 3ème voie »

Le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, Samir Cheffi, a déclaré ce mercredi 22 décembre que « le Secrétaire Général de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi, et les membres de son bureau exécutif, mènent des concertations et rencontres marathon, avec les différentes forces vives ayant foi dans l’Etat civil, démocratique, et social, et ce dans le cadre de ce qui est appelé l’initiative de la 3ème voie, pour sauver le pays ».

Taboubi avait annoncé auparavant le lancement de l’initiative syndicale d’ »une 3ème voie », autre que les deux voies existantes actuellement, celle du retour a l’avant 25 juillet, ou l’autre préconisée par le chef de l’Etat, consistant notamment à une consultation électronique, et à un nouveau mode électoral faisant valoir le pouvoir local, à travers des élections de la base au sommet, avait-il expliqué en substance.

Dans une déclaration médiatique, relayée par Jawhara, en marge du congrès ordinaire du bureau national de la femme active, tenu à Hammamet, le responsable a déclaré que l’UGTT allait rester « une force de proposition et de militantisme national, vaille que vaille », estimant anormal qu’elle reste en dehors des batailles nationales.

L’UGTT aura son « rôle national et avant-gardiste, dans ce tournant décisif que traverse la Tunisie, …en étant aux côtés des attentes populaires comme le traduisent ses positions, initiatives, et propositions ».

Elle saura défendre le droit du peuple tunisien, à « la liberté, la dignité, la souveraineté nationale, l’emploi, et la justice sociale », a-t-il déclaré.

Dans son discours du 14 décembre dernier, au cours duquel, il avait annoncé un calendrier électoral, ponctué par des élections législatives le 17 décembre 2022 et un référendum sur les réformes constitutionnelles le 25 juillet 2022, le président de la république, Kaïs Saïed, s’est montré critique envers cette initiative de la 3ème. Ni 3ème voie, ni 4ème voie, et ni même une 5ème voie, la seule voie devant être défendue est celle du peuple, avait-il asséné en substance.

Gnetnews