Tunisie : Lâ€™UGTT quitte son siÃ¨ge historique de la place Mohamed Ali

Tunisie : L’UGTT quitte son siège historique de la place Mohamed Ali

L’UGTT va quitter cette semaine son siège « historique » à la place Mohamed Ali Hammi, pour un nouveau siège provisoire et en location, à l’avenue des Etats-Unis.

Dans une déclaration à la TAP, le porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, a indiqué que suite à l’achèvement de la régularisation foncière de l’ancien bâtiment qui est désormais, la propriété de la centrale syndicale, sa démolition a été décidée, pour donner lieu à un siège social, doté des commodités nécessaires et modernes.

Il a ajouté que le bâtiment qui remonte au 20ème siècle, menace ruine malgré les opérations d’entretien qui se sont déroulées pour de nombreuses années, d’où la décision de sa démolition.

Il a, par ailleurs, indiqué que le coût du nouveau bâtiment dépasse les 10 millions de dinars, signalant qu’un appel d’offres a été lancé et une maquette conforme aux normes comportant 5 étages et 4 grandes salles de réunion, dont deux salles capables d’abriter chacune 600 personnes, outre la construction de bureaux des membres du bureau exécutif et un espace dédié à l’administration.

Les travaux de démolition seront entamés fin novembre prochain, et la durée de construction du nouveau siège est de deux ans, a-t-il dit, signalant que l’association de sauvegarde de la Médina, l’Institut national du patrimoine et la municipalité de Tunis ont consultés, étant donné que l’ancien bâtiment se trouve dans une zone où il y a de nombreuses constructions faisant partie du patrimoine.

L’UGTT a construit un siège à la Cité el-Khadhra qu’elle a inauguré en 2014, et l’a loué, a posteriori, au ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

L’UGTT avait construit le siège de la cité el-Khadhra, mais était déterminée, à l’époque, à rester dans le siège de la place Mohamed Ali, qu’elle considère comme étant le symbole du militantisme national et syndical. Cette place a abrité d’importants événements et était un point de départ pour de nombreux mouvements et actions.

