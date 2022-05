Tunisie : L’UNFT annonce sa décision de participer au dialogue national, à l’appel de Kaïs Saïed

L’Union nationale de la femme tunisienne fait part ce mardi 24 Mai de sa décision de participer au dialogue national, qui sera organisé à l’appel du président de la république, Kaïs Saïed.

Dans un communiqué paru à l’issue de la tenue, aujourd’hui même, de son comité central avec la participation de plus de 50 membres, l’organisation féminine dit « être consciente du moment transitoire et historique que traverse le pays, et affirme que l’union nationale de la femme tunisienne, n’abandonne pas son rôle historique d’exprimer ses positions des affaires nationales, de participer d’une manière effective à la rectification du processus, et à la constitution d’un Etat démocratique et social, garant des droits et libertés ».

L’UNFT considère que « le dialogue national est le moyen idéal en vue d’une sortie de crise politique, économique, sociale et culturelle que traverse le pays depuis la décennie noire, où la corruption, le clientélisme, la violence, et l’impunité se sont propagées ». « Les tentatives de porter atteinte aux principes de la république, et de travestir le modèle sociétal tunisien se sont multipliées, les femmes étaient les plus touchées par cette situation », déplore-t-elle.

« Les membres du comité central ont, voté, à la majorité des voix, pour la décision de participation au dialogue national, à condition que cette participation soit effective, traduisant les préoccupations et craintes de la femme tunisienne, en toute indépendance et impartialité pour l’intérêt national », conclut l’UNFT.