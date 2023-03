Tunisie : Appel à lutter contre les crimes visant les femmes, notamment ceux liés à la violence cybernétique

L’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) appelle, ce mercredi 08 Mars 2023, à « une application effective des dispositions de la loi organique n’o 58 relative à l’élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes, en vue d’en endiguer la propagation, de diffuser la culture du respect des droits de l’homme et de la femme, et d’en atténuer l’impact sur la famille et la société ».

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 08 Mars, journée internationale des droits des femmes, l’organisation féminine appelle « à continuer à œuvrer à développer les mentalités, soit auprès des femmes ou des hommes, en vue de lutter contre la fibre machiste prévalant dans les différents milieux de la société, et l’éradiquer étant un obstacle réel et palpable pour la femme ».

L’UNFT appelle « à intensifier la lutte contre les crimes visant les femmes et les filles en Tunisie, en termes sociologique, juridique et culturel », réclamant « la fermeté en matière d’application des dispositions répressives, à même de circonscrire la propagation du crime, particulièrement, les crimes de violence cybernétique à leur encontre ».

L’organisation dit son « soutien aux revendications appelant à la nécessité de réformer les caisses sociales, ce qui permet d’en améliorer les prestations, d’en diversifier le champ d’intervention, et de conférer un intérêt particulier aux femmes sans soutien, aux aides ménagères et autres catégories précaires, en optant pour un modèle de développement, prenant en compte l’économie sociale et solidaire, de manière à mettre un terme à la précarité de nombreuses catégories sociales faibles ».

L’UNFT appelle à « la révision de la loi électorale, ce qui permet de consolider la participation de la femme à l’opération électorale et consacre le principe de parité ».

L’organisation lance un appel « aux forces de bien en vue de concourir à assurer une stabilité économique et sociale, et un climat aidant les femmes, étant la catégorie la plus vulnérable dans la société, à consacrer leur citoyenneté intégrale ».

