Tunisie : L’union des oulémas musulmans réagit à l’annulation de la convention avec le MAR

L’Union des oulémas musulmans (bureau de Tunis) dit son « respect » et sa « compréhension » envers la décision portant sur l’annulation de la convention conclue précédemment, avec le ministère des Affaires religieuses.

L’association qui regrette, néanmoins cette décision, précise ce vendredi 29 octobre dans un communiqué, qu’ »elle opère dans le cadre de la loi tunisienne, et se met à la disposition des parties compétentes dont relèvent ses activités ».

La filiale de Tunis des Oulémas musulmans exprime ses « dispositions à coopérer avec le ministère des Affaires religieuses, et toute autre institution gouvernementale, ou non gouvernementale, dans le cadre de sa spécialité, en tant que composante de la société civile ».

Les savants de cette association, bureau de Tunis, font partie des oulémas de Tunisie, et sont diplômés de l’université de la Zitouna, affirme la même source.

Le ministre des Affaires religieuses avait décidé d’annuler les conventions liant son département au centre Islam et Démocratie, et à l’union des oulémas musulmans, bureau de Tunis, en matière de formation des imams et prédicateurs, étant donné que la Tunisie dispose suffisamment de formateurs pour assurer cette mission, à elle seule.

Gnetnews