Tunisie : L’Union européenne appelle au rétablissement de la stabilité institutionnelle (Josep Borrell)

L’Union européenne a appelé ce mardi 27 juillet « au rétablissement de la stabilité institutionnelle dans les meilleurs délais en Tunisie, et en particulier à la reprise de l’activité parlementaire, au respect des droits fondamentaux et à l’abstention de toute forme de violence ».



Dans un communiqué rendu public sur la page officielle de la délégation européenne, le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell a affirmé que « l’Union européenne suivait avec la plus grande attention l’évolution de la situation en Tunisie ».

« L’ancrage démocratique du pays, le respect de l’Etat de droit, de la Constitution et du cadre législatif doivent être préservés tout en restant à l’écoute des volontés et aspirations du peuple tunisien », a-t-il souligné, au sujet des décisions annoncées dimanche soir par Kaïs Saïed, portant notamment sur le gel des travaux de l’Assemblée et la destitution du chef du gouvernement, Hichem Méchichi.

« Nous continuerons à suivre attentivement l’évolution de la situation tout en rappelant le soutien considérable de l’Union européenne et de ses Etats membres à la Tunisie dans le contexte d’une crise pandémique et économique d’envergure. La préservation de la démocratie et stabilité du pays sont des priorités », a-t-il fait valoir.

Gnetnews (d’après Communiqué)