Tunisie : L’Union interparlementaire ne reconnait pas la suspension de l’Assemblée (Korchid)

Le député suspendu, Mabrouk Korchid, affirme ce mercredi 08 septembre, que l’Union interparlementaire (UIP) ne reconnait pas le gel des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Dans un poste ce matin sur sa page officielle facebook, Korchid écrit : « l’invitation de Ghannouchi à (la conférence) de l’Union interparlementaire, et le fait qu’il ait délégué le député Oussama Khelifi pour prononcer son allocution, signifient seulement, que l’Union ne reconnait pas la décision de suspension…nous devrions faire attention à la réalité des choses, telle qu’elle est ».

Le président du parlement suspendu, Rached Ghannouchi, avait indiqué hier avoir reçu une invitation de l’Union interparlementaire pour participer à une conférence à Vienne, et vu les circonstances exceptionnelles dans le pays, il a délégué les députés Oussama Khelifi et Fethi Ayadi pour le représenter.

Dans un post sur sa page officielle Facebook, le député suspendu, Oussama Khelifi, avait écrit, hier, avoir affirmé à Vienne, que « la question principale posée en Tunisie a trait à la défense des institutions et des acquis démocratiques ».

Il a ajouté qu’ »il était attendu que l’union interparlementaire procède à la formation d’une équipe de parlementaires représentant différentes parties géographiques, en vue de se rendre en Tunisie, et voir de près la crise parlementaire et politique dans le pays, et tenir les parlements du monde, des résultats de cette visite ».

Gnetnews