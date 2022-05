Tunisie : L’union régionale patronale appelle à la nomination d’un gouverneur à Gabès

Les autorités régionales du gouvernorat de Gabès appellent les citoyens et les entreprises publiques et privées à faire des dons au profit du projet de restauration et de maintenance de Souk el-Jara, ravagé le jour de l’Aïd par un incendie.

Les dons pourraient être versés au compte courant, 03705026010111386291, ouvert auprès de la banque nationale agricole (BNA) par la commission régionale de solidarité nationale, sous le nom «Souk el-Jara».

Ce faisant, l’union régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de Gabès appelle le président de la république à nommer un gouverneur dans la région et à accompagner les victimes de l’incendie.

Des commerces ont été incendiés au souk el-Henna (el-Jara) de l’Artisanat, le lundi 02 Mai, correspondant au 1er jour de l’Aïd el-Fitr.

Une réunion de crise du conseil régional du patronat tenue suite à ce sinistre, a appelé à la contribution de tous à la restauration des commerces endommagés par les flammes, ce qui permet au souk de reprendre ses activités dans les délais les plus proches.

Gnetnews