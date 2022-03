Tunisie : L’université de Tunis et l’IMA de Paris lancent la chaire de Hichem Djaït pour l’histoire et les cultures de l’Islam

« La chaire de Hichem Djaït pour l’histoire et les cultures de l’Islam », sera lancée à l’initiative de l’université de Tunis, et la chaire de l’Institut du Monde arabe de Paris (IMA).

L’annonce officielle de cet évènement aura lieu le mercredi 16 Mars, à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.

Cette initiative est la moindre des choses qui puisse être organisée, en mémoire du professeur Hichem Djaït, en reconnaissance à ce qu’il a présenté tout au long de son parcours académique, et des travaux qu’il a menés à l’université de Tunis en termes d’enseignement, de formation et de recherche, a déclaré le professeur de l’histoire islamique médiévale, Khaled Kechir, dans une communication téléphonique avec la TAP.

Sur le partenariat entre l’université de Tunis et l’IMA de Paris dans cette initiative, Khaled Kchir a affirmé qu’il s’agit « d’une poursuite de la coopération dans l’hommage rendu au grand universitaire et penseur musulman, Hichem Djaït. L’IMA lui avait déjà rendu hommage en 2018, lors d’une cérémonie à Paris, où une médaille et les insignes de l’Institut lui ont été accordés, en présence de plusieurs penseurs du monde arabe ».

Une conférence s’est, par ailleurs, tenue à la faculté de Tunis à laquelle ont pris part les principaux universitaires et penseurs tunisiens, a-t-il indiqué.

Islamologue et spécialiste du monde arabo-musulman, feu Hichem Djaït a enseigné l’histoire du Moyen-âge, à l’université de Tunis dans les années 1970.

Tenant des analyses doctes et approfondies, et du débat rationnel et élaboré, le regretté était un professeur émérite des universités et professeur invité dans plusieurs universités européennes et américaines.

Hichem Djaït est auteur de plusieurs ouvrages, notamment, « La Personnalité et le devenir arabo-islamique », « L’Europe et l’Islam », « La Grande Discorde : religion et politique dans l’islam des origines », « la Vie de Muhammad, : Révélation et prophétie », en trois volumes…comme il a coécrit ou contribué à la rédaction de plusieurs autres livres…

