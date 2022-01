Tunisie : L’UTAP annonce l’escalade pour alerter sur « la situation catastrophique » du secteur agricole

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) enchaîne les réunions et les communiqués, pour alerter sur la situation catastrophique du secteur agricole, dont est tributaire la sécurité alimentaire des Tunisiens.

L’organisation agricole appelle, dans un communiqué, « toutes ses structures, cadres et affiliés, agriculteurs et pêcheurs, à mener toutes les formes légitimes de militantisme sur les plans régional et national, face à l’absence d’une volonté politique sincère de s’occuper des secteurs de l’agriculture et de la pêche, et la poursuite de leur marginalisation, ce qui a donné lieu à l’accumulation des problèmes, à l’accentuation des souffrances des agriculteurs et pêcheurs, et l’exacerbation de la tension et de la colère ».

L’escalade annoncée par le syndicat agricole intervient après l’examen, lors de la réunion de son bureau exécutif, hier mercredi 26 janvier 2022, de « la situation catastrophique à laquelle est arrivée ce secteur, avec ses différentes filières, ce qui en prédit l’effondrement, et menace, sérieusement, la sécurité alimentaire du pays, et sa stabilité ».

L’UTAP fait part de son intention « d’organiser une conférence de presse, pour informer l’opinion publique sur les réalités du secteur agricole en crise, et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité du pays ».

Gnetnews