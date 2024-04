Tunisie : L’UTAP appelle Ã  constituer des stocks rÃ©gulateurs de pomme de terre, pour rÃ©sorber l’abondance de l’offre, et dÃ©nonce l’inondation du marchÃ© par l’importation

Tunisie : L’UTAP appelle à constituer des stocks régulateurs de pomme de terre, pour résorber l’abondance de l’offre, et dénonce l’inondation du marché par l’importation

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) appelle les structures concernées, à décider, avec diligence, un programme de stocks régulateurs, et d’intervention urgente, pour résorber les quantités de pommes de terre sur le marché, ce qui aide à limiter les pertes pour les agriculteurs, et à leur garantir une rentabilité conséquente, équivalant à leurs sacrifices, et protégeant leur filière de production, a fortiori que l’on est aux portes de la saison.

L’organisation indique, ce vendredi 26 avril dans un communiqué, que les producteurs déploient de grands efforts, en vue de fournir les pommes de terre tout au long de l’année, en des quantités couvrant les besoins de la consommation des citoyens, malgré la hausse continue du coût de la production, et les répercussions des facteurs climatiques.

Cet effort a, néanmoins, été accueilli par le déferlement d’importantes quantités de pommes de terres, en inondant le marché à travers l’importation, selon une décision unilatérale non étudiée, ce qui a donné lieu à un excédent de l’offre, ayant empêché les agriculteurs à commercialiser leurs produits, et les a fait subir d’importantes pertes suite à l’effondrement des prix, déplore-t-elle.

Face à l’état de consternation que vivent les producteurs de pommes de terre, et l’aggravation de leurs difficultés, l’UTAP dénonce « les décisions unilatérales prises par le ministère du Commerce, sans s’inspirer de son avis ».

L’organisation agricole affirme « sa conviction que l’importation est un moyen de réguler le marché, mais refuse l’importation anarchique, qui attente aux intérêts des agriculteurs, aux filières de production, ainsi qu’à notre sécurité alimentaire ». Elle réitère son appel à rouvrir la porte de l’exportation.

Gnetnews