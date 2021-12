Tunisie : L’UTAP avertit contre le renoncement à la saison des grandes cultures

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) met en garde « l’autorité de tutelle contre les répercussions d’avoir renoncé à la saison des grandes cultures », l’appelant « à fournir immédiatement les intrants nécessaires, notamment l’ammonitrate, en quantités suffisantes, couvrant les besoins des agriculteurs dans toutes les régions ».

L’organisation agricole fait assumer à l’autorité de tutelle ce qu’il est advenu du dispositif d’élevage, pointant « une situation catastrophique qui en annonce un effondrement imminent », l’appelant « à intervenir en vue de comprimer les coûts, et de réviser les prix des œufs, volailles et du lait, de manière à garantir une marge bénéficiaire pour l’agriculteur ».

L’UTAP appelle l’autorité de tutelle « à honorer ses engagements en termes de pêche, à lutter contre la pêche anarchique, et à instaurer un nouveau système de couverture sociale, adapté aux spécificités du secteur agricole, notamment celui de la pêche ».

Le syndicat agricole réclame « la tenue rapide de la commission mixte 5 + 5, en vue de la signature de chartes de partenariat dans les secteurs des céréales, des volailles, de la pêche et d’activer le mécanisme de dynamique des prix ».

L’organisation exprime ses « réserves envers l’omission de l’exonération de milliers de petits set moyens agriculteurs de la dette dans la nouvelle loi des finances, ce qui leur aurait permis de revenir au cercle de financement et de production », outre « l’absence du soutien financier au secteur de l’agriculture et de la pêche, toutes filières confondues, malgré son rôle stratégique en matière de lutte contre la crise du Coronavirus, et de souveraineté alimentaire ».

L’UTAP salue « les points positifs » inscrits dans le nouveau texte, en accédant à certaines propositions de l’organisation agricole, notamment pour ce qui est du financement bancaire de l’investissement agricole, et du prolongement des délais s’agissant des avantages financiers.

Gnetnews