Tunisie : L’UTAP crie aux « accusations tendancieuses », après les poursuites engagées contre Abdelmajid Zar

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche exprime son « vif mécontentement envers les accusations tendancieuses contre le symbole de l’organisation », considérant « ces accusations infondées, comme étant un précédent grave, dont la finalité est la tentative de certaines parties de viser les agriculteurs, les pêcheurs et leur organisation ».

Dans un communiqué paru ce soir à l’issue de la tenue de son bureau exécutif élargi ce lundi 31 janvier, lors d’une réunion extraordinaire, l’organisation affirme « la poursuite de la voie militante, pour servir la patrie, et réaliser notre souveraineté alimentaire, et fait assumer aux autorités de tutelle la responsabilité du relâchement et de la légèreté en termes de contrôle de la spéculation, et de manipulation des prix, dont les agriculteurs et les pêcheurs sont les principales victimes ».

L’UTAP appelle ses adhérents et ses structures « à ne pas se laisser entraîner derrière les campagnes d’incitation, à faire montre de vigilance, et à ne ménager aucun effort, pour défendre leur organisation, ses structures et ses symboles ».

L’organisation agricole dit « se réserver le droit d’engager des poursuites contre toutes les tentatives de la prendre pour cible ».

La justice avait diligenté une enquête contre le président de l’UTAP, Abdelmajid Zar, pour « monopole, spéculation, abus de confiance caractérisé et détournement de fonds publics ».

Gnetnews