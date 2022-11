Tunisie : L’UTAP rÃ©clame une intervention urgente du gouvernement pour sauver le secteur des aliments pour bÃ©tail

Tunisie : L’UTAP réclame une intervention urgente du gouvernement pour sauver le secteur des aliments pour bétail

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) réclame une intervention urgente du gouvernement, pour régler la crise des aliments pour bétail, en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement des éleveurs et répondre à leurs besoins.

L’organisation agricole appelle, dans un communiqué, le gouvernement à inciter les usines des aliments pour bétail à poursuivre le ravitaillement des éleveurs, et à constituer des stocks stratégiques en aliments pour bétails importés, en s’en tenant à la règlementation et procédures initiales en matière de composition de tels aliments animaliers soit 25 %, pour les tourteaux du soja et 35 % pour les graines de Maïs.

L’UTAP a réitéré son appel à augmenter le prix minimum du lait au niveau de la ferme de 600 millimes/ litre, et à œuvrer immédiatement à élaborer une stratégie nationale de promotion des matières locales, destinées aux aliments pour bétail, en prenant en considération les besoins réels du bétail, les ressources naturelles et les changements climatiques.

Le secteur connait une hausse des prix des aliments pour bétail, la détérioration de leur qualité, la montée des phénomènes de spéculation, et leur commercialisation dans le marché noir ; une crise que la Tunisie n’avait pas connue de pareille, précédemment, déplore-t-elle.

