Tunisie : Lâ€™UTICA appelle Ã  faire coÃ¯ncider la fermeture des cafÃ©s avec les horaires du couvre-feu

Tunisie : L’UTICA appelle à faire coïncider la fermeture des cafés avec les horaires du couvre-feu

L’UTICA appelle ce mardi 1er décembre « à associer la fermeture des cafés avec les horaires du couvre-feu, à l’instar des autres activités économiques, en respectant le taux d’exploitation convenu, ainsi que le protocole sanitaire ».

Lors d’une réunion hier, lundi 30 novembre, au siège de l’organisation patronale autour du secteur des cafés et les difficultés auxquelles se heurtent les professionnels depuis des mois, à cause du Coronavirus, la fédération des professions et des métiers, et la chambre syndicale des propriétaires des cafés, ont appelé « au report des délais de paiement des factures propres à l’exploitation. »

Ils ont, également, réclamé « l’indemnisation partielle des pertes subies par les cafés, en tenant compte du chiffre d’affaires de l’année dernière ».

Les parties syndicales ont, par ailleurs, demandé des facilités aux professionnels, en matière d’obtention des crédits bancaires, avec la garantie de l’Etat, et exhorté le gouvernement à réagir à ces revendications, afin que des milliers de postes d’emploi soient sauvés.

Le gouvernement avait prolongé dernièrement les horaires d’ouverture des restaurants jusqu’à 19 h, en laissant inchangés, ceux de fermeture des cafés, maintenus à 16 h.

Gnetnews