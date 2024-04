Les relations avec la France et l’Union europÃ©enne, les migrants subsahariens, la guerre gÃ©nocidaire contre Gaza…au centre d’un entretien SaÃ¯ed – Macron

Les relations avec la France et l’Union européenne, les migrants subsahariens, la guerre génocidaire contre Gaza…au centre d’un entretien Saïed – Macron

Les relations bilatérales, les rapports entre la Tunisie et l’Union européenne, ainsi que les bouleversements qui s’accélèrent dans le monde, ont été au centre hier, jeudi 25 avril 2024, d’une communication téléphonique, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et son homologue français, Emmanuel Macron.

Le chef de l’Etat a affirmé que « la Tunisie veut traiter avec ses partenaires d’égal à égal, et appréhender l’ensemble des dossiers selon une nouvelle approche, procédant de l’intérêt conjoint, et de nouvelles valeurs humaines communes ».

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur les vagues migratoires qui s’accroissent jour après jour. « L’afflux de migrants irréguliers en provenance des pays subsahariens vers la Tunisie, est chose anormale. Il faudrait conjuguer les efforts pour démanteler les réseaux criminels qui sont à l’origine de cette situation ; ce sont des réseaux de traite de personnes et de trafic des organes. Ils dépensent de l’argent pour ces migrants irréguliers dont la Tunisie n’est pas la cause de la pauvreté ou de la misère, la Tunisie n’accepte pas qu’ils y résident, c’est une chose inadmissible et suspecte », a dénoncé Kaïs Saïed, cité par un communiqué de la présidence.

Parmi les sujets, longuement évoqués lors de cet entretien, la guerre génocidaire dont est victime le peuple palestinien, et la nécessité de son arrêt immédiat. « La communauté humaniste est, aujourd’hui, en avance par rapport à la communauté internationale, la légalité internationale n’est plus légitime pour l’humanité toute entière », a-t-il asséné.

Gnetnews