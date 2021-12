Tunisie : L’UTICA rejette l’article 52 de la loi des finances 2022, et dit l’impossibilité de son application

La chambre syndicale nationale des sociétés de commerce international, relevant de l’UTICA, exprime ce jeudi 30 décembre, son rejet catégorique de l’article 52 de la loi des finances 2022.

Cet article annule le régime suspensif de la TVA pour les sociétés de commerce international et les entreprises de services exportatrices.

« Cette mesure constitue une menace pour le secteur et pour près de 1000 entreprises opérant dans ce domaine, appartenant, en majorité, à des jeunes promoteurs, assurant 80 % des exportations de la Tunisie vers le marché subsaharien, et approvisionne de nombreuses entreprises industrielles complètement exportatrices », souligne la chambre dans un communiqué.

Ce secteur représente 10 % de l’ensemble des exportations tunisiennes vers l’étranger, ce qui est le fruit d’un effort de près de 40 ans, ajoute-t-elle.

Le chambre atteste de « l’impossibilité de l’application de cette disposition », qui constitue « un danger réel pour la pérennité de ces entreprises et pour des milliers de postes d’emploi directs et indirects », outre ses répercussions extrêmement négatives sur les exportations tunisiennes, à l’heure où la Tunisie a besoin de développer ses exportations et de conquérir de nouveaux marchés.

Elle impute cette impossibilité aux « moyens financiers limités de ces entreprises, au manque des mécanismes de financement de la plupart d’entre elles, et à la conjoncture économique marquée par les répercussions du Coronavirus ».

La chambre appelle « à revenir sur cette disposition dans sa forme actuelle, et à ouvrir un dialogue entre l’autorité de tutelle et les professionnels, en vue de trouver des solutions efficaces préservant la pérennité du secteur, et garantissant le développement des exportations tunisiennes ».

Gnetnews