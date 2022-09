Tunisie : Une dÃ©lÃ©gation Ã©conomique du QuÃ©bec attendue dans nos murs Ã  l’automne

Tunisie : Une délégation économique du Québec attendue dans nos murs à l’automne

Une séance de travail a eu lieu hier, lundi 12 septembre, entre une délégation de l’UTICA, conduite par ses deux vice-présidents Hichem Eloumi et Hamadi Koôli, et Claire Deronzier, représentante de la province canadienne du Québec à Paris, chargée de la francophonie et de la coopération multilatérale, ainsi qu’Alain olivier et Ruth Vachon, respectivement, directeur du bureau de la province du Québec à Rabat, et directrice générale du réseau des femmes cheffes d’entreprises à la province canadienne, annonce ce mardi l’organisation patronale dans un communiqué.

Les discussions ont porté sur « la visite d’une délégation économique de choix » de la province du Québec en novembre prochain en Tunisie, pour participer au forum économique, qui se tiendra, en marge du Sommet de la francophonie de Djerba, et la manière d’exploiter cette mission de la meilleure manière qui soit, souligne, en substance, l’UTICA.

Les deux parties ont discuté des voies et moyens de promouvoir la coopération bilatérale entre l’organisation et ses homologues de la province, de développer les échanges commerciaux des marchandises et services, notamment en matière numérique, et ont convenu de mettre en place un programme conjoint entre les femmes d’affaires des deux côtés, ajoute la même source.

Ont été présents à cette rencontre, le président du conseil des chefs des fédérations sectorielles, Nasser Jeljeli, le membre du bureau exécutif national, Khaled Sallami, le chef du cabinet du président de l’UTICA, Mourad Meddeb, ainsi que la présidente de la chambre nationale des femmes cheffes d’entreprises, Leïla Belkhiria.

Gnetnews