Tunisie : Maghzaoui appelle les régimes arabes à soutenir la résistance, « le déluge d’el-Aqsa est un tournant inarrêtable »

Le Secrétaire Général du mouvement du peuple, Zouhaïer, Maghzaoui, a déclaré que l’opération, le déluge d’el-Aqsa constitue un tournant, qui crée une nouvelle donne, et va redessiner les cartes.

Intervenu ce lundi 30 Octobre sur Mosaïque, Maghzaoui, dont le parti s’inscrit dans la mouvance du nationalisme arabe et du panarabisme, a salué les prouesses de la résistance palestinienne, qui est en train de l’emporter et de damer le pion à l’entité sioniste.

A travers incursion du 07 Octobre, la résistance palestinienne a brisé le mythe de l’invincibilité de l’armée israélienne, a-t-il souligné en substance.

Selon son analyse, les dirigeants occidentaux qui enchaînent les visites en Israël, ne font que voler à son secours, étant donné que l’entité sioniste n’est plus capable, à elle seule, d’assurer sa défense.

Il a, par ailleurs, indiqué que la guerre actuelle est en train de mener de concert avec les Etats-Unis. Le chef du département d’Etat américain, Anthony Blinken, et le chef du Pentagone, LLoyd Austin, ont participé au Conseil de guerre israélien, à la veille de l’attaque de l’hopital el-Maâmadani, au centre de Gaza, a-t-il dit.

Le SG d’El-Chaâb a encore, déclaré, que l’opération menée par les brigades al-Qassam, branche militaire du mouvement de résistance Hamas, a arrêté la vague de normalisations et a rendu caduc ce processus.

Maghzaoui a exhorté les régimes arabes à soutenir la résistance, et à rompre avec la capitulation, s’ils souhaitent se tirer d’affaires, signalant que l’opération du déluge d’el-Aqsa ne s’arrêtera pas, et emportera dans son sillage tous les pays.

L’homme politique a reconnu que le bilan des martyrs et des destructions est extrêmement élevée et fait fondre le cœur, appelant à ne pas croire la propagande des médias occidentaux. Les Palestiniens sont en train, de l’emporter, par leur résistance héroïque et en refusant de quitter leurs maisons.

« Israël n’a frappé aucune cible militaire, et ne fait que bombarder les civils », a-t-il souligné, considérant comme étant chimériques les allégations de l’armée israélienne et son intention, à travers son invasion terrestre, de démanteler la résistance.

Gnetnews