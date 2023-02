Tunisie: Maintien de la grève des agents de la STEG

Slim Bouzidi, secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l’électricité et du Gaz, a annoncé que les agents de la Société tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) maintiendront leur grève prévue les 22 et 23 février.

Cette décision fait suite à l’échec de la séance de négociations visant à répondre à leurs revendications.

Gnetnews