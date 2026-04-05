L1-J24 : Le CA rejoint l’EST ! Le CSS sur le podium

05-04-2026

Après le nul à Sousse entre l’ESS et l’EST, le Club Africain n’a pas laissé filer l’occasion. Ce dimanche à Rades, les joueurs de Benzarti ont dominé l’AS Gabes grâce à une réalisation de Chaouat en toute fin de la première période et un but de dans le temps additionnel signé Ait Malek.

Ce succès permet aux Rouges et blancs de revenir à égalité de points avec l’Esperance de Tunis. 

Juste derrière le CSS a pris la troisième place du classement suite à sa victoire (3/0) face à la JS Kairouan.

 

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