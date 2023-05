Tunisie : Quid des vols et de l’Ã©tat des rÃ©servations au lendemain de l’attaque de Djerba ?

Tunisie : Quid des vols et de l’état des réservations au lendemain de l’attaque de Djerba ?

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a affirmé la poursuite de tous les vols programmés, arrivées et départs, de Tunisie et de l’Île de Djerba, selon leur cadence normale, sans changement, ni annulation, suite à l’opération d’el-Ghriba, perpétrée la veille.

Présidant ce mercredi matin, à l’Île de Djerba, les activités de la cellule de suivi et de vigilance, formée à cette occasion pour le suivi des conditions de séjour des touristes et la situation sécuritaire, en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités régionales, le ministre, cité par la TAP, a souligné l’importance d’appréhender cet incident de point de vue de la rapidité et de l’efficacité de l’intervention sécuritaire.

Il a souligné le maintien de la confiance envers la Tunisie, et cette destination, ce qui fait que tous les intervenants poursuivent leur action, selon la même cadence, et la même programmation, pour faire réussir la saison touristique, et réunir toutes les conditions au bon accueil et au séjour des touristes.

Aucun pays n’est à l’abri de cet évènement ayant reflété la vigilance, la rapidité et l’efficacité d’intervention et le caractère soudé de tous les membres de la société, ce qui renforce la cohésion et la solidité de la Tunisie, et incite à aller de l’avant pour promouvoir son économie et son tourisme, a-t-il déclaré en substance.

Le président de la fédération régionale des hôtels de Djerba-Zarzis, Jellal Henchiri, a exprimé son optimisme quant à la poursuite des réservations, ainsi que du séjour de tous les touristes présents sur l’île, appelant à traiter ce fait sans altération, en valorisant la rapidité et l’efficacité de l’intervention sécuritaire.

Il a, par ailleurs, souligné la compréhension des touristes se trouvant à l’hôtel de cet évènement, affirmant que les professionnels sont toujours bien disposés à cette saison, sans que ce type d’évènement, que le monde connait tous les jours, ne les dissuade de travailler sérieusement pour la faire réussir.

Le gouverneur de Médenine, Saïd Ben Zayed, a salué les efforts de toutes les unités sécuritaires et militaires dans leur intervention avec professionnalisme, et en agissant avec la rapidité requise, ce qui a évité d’autres dégâts.

Le ministre du Tourisme poursuit, ce mercredi, sa visite à Djerba pour rassurer les touristes séjournant dans les hôtels, et suivre l’activité des vols touristiques programmés à l’île de Djerba.

Les environs de la synagogue d’el-Ghriba a vu des tirs de coups de feu, sur des agents sécuritaires en faction pour sécuriser le pèlerinage d’el-Ghriba. L’assaillant a été abattu, et l’opération a fait quatre morts, deux sécuritaires, un citoyen tunisien et un autre français.

Huit blessés à des degrés variables ont été enregistrés, dont 04 sécuritaires et 04 autres personnes ayant été transférées à l’hôpital pour recevoir les soins.

Le calme est revenu ce matin à Djerba et la vie a repris son rythme normal, après l’alerte sécuritaire dont l’Île était le théâtre la veille.

Gnetnews