Tunisie : Majidi inspecte l’aéroport Djerba-Zarzis en prévision de la tenue du sommet de la francophonie

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, s’est enquis hier, dimanche 30 Octobre, des préparatifs logistiques et humains à l’aéroport international de Djerba-Zarzis, dans le cadre des efforts du ministère et des entreprises concernées à faire réussir la tenue du sommet de la francophonie, qu’abritera notre pays les 19 et 20 novembre 2022.

Majidi a inspecté les différentes ailes de l’aéroport, à l’instar du salon d’honneur, des espaces d’enregistrement, des salles d’embarquement, du tarmac et autres.

Le ministre a présidé, dans la foulée, une séance de travail en présence des responsables de l’aviation civile, de Tunisair, de la société de transport régional de Médenine, du commandant de l’aéroport de Djerba-Zarzi et autres, les appelant à coordonner davantage leurs actions pour assurer les meilleures conditions de déplacement aux délégations participant au sommet de la francophonie, comme c’était le cas lors de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08.

Gnetnews