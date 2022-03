Tunisie : Majidi rencontre les membres du Conseil médical de l’aéronautique civil

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a rencontré hier, lundi 07 Mars 2022, les membres du Conseil médical de l’aéronautique civil, en vue d’examiner certains problèmes en suspens, et d’œuvrer à les régler dans les meilleurs délais.

Le ministre a salué « le rôle dévolu à ce Conseil pour assurer la sécurité des activités de l’aviation civile dans le pays, ce qui reflète le haut sens de responsabilité de ses membres », indique le ministère du Transport dans un communiqué.

Régi par le décret n’o 2000-1119 du 22 mai 2000 qui en fixe la composition, les attributions et le fonctionnement, ce conseil a pour mission de proposer les normes d’aptitude physique et mentale du personnel aéronautique civil, d’émettre son avis, au sujet de la reconnaissance des maladies, imputables au service aérien, d’incapacité temporaire ou permanente, de travail ainsi que de décès consécutifs à un accident aérien en service, de sensibiliser à la prévention et la prise en charge des problèmes de santé, en lien avec l’activité aéronautique, etc.

