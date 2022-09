Tunisie : Malek Zahi en visite de travail en Egypte, à la tête d’une délégation tripartite

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, conduit une délégation tunisienne tripartite à la 48ème session de la conférence arabe du travail qui se tiendra du 18 au 25 septembre 2022 au Caire.

La délégation tunisienne compte des représentants du ministère des Affaires sociales, et de l’Emploi, de celui la formation professionnelle, de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), et de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), annonce cet après-midi un communiqué du ministère des Affaires sociales.

L’ordre du jour de cette 48ème session comprend des thèmes portant sur « l’intelligence artificielle », « les nouveaux modes de travail », « la digitalisation et la gouvernance des systèmes de protection sociale ».

Les pionniers arabes du travail, dont des représentants de gouvernements, d’organisations, des hommes d’affaires, de travailleurs dans des pays arabes qui se sont distingués par leur compétence tout au long de leur parcours professionnel, seront récompensés.

Malek Zahi prononcera une allocution pendant la séance plénière de la conférence consacrée à la discussion du rapport du directeur général, autour de l’économie numérique et des questions liées au travail.

Le ministre des Affaires sociales rencontrera, également, au Caire, les membres de la colonie tunisienne en Egypte afin de s’enquérir de leur situation et préoccupations.

