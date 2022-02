Tunisie : Malek Zahi inaugure une nouvelle unitÃ© du constructeur automobile tunisien, Wallyscar

Tunisie : Malek Zahi inaugure une nouvelle unité du constructeur automobile tunisien, Wallyscar

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a inauguré ce lundi 21 février à el-Kabéria, une unité de construction automobile (et de camions) du constructeur tunisien, Wallyscar.

Le ministre a salué le parcours de cette entreprise tunisienne qui « a commencé par une idée, et un rêve pour devenir un projet, employant environ 80 agents, parmi les jeunes de la région d’el-Kebéria, avec une capacité de production de près de 200 véhicules/ an ».

Zahi a appelé à la nécessité « d’avoir foi dans les compétences tunisiennes, et leur capacité à faire réussir les projets malgré certaines difficultés ».

Il a, également, affirmé lé détermination du gouvernement et son appui aux initiatives promues par les jeunes. « Le gouvernement œuvre à aplanir les difficultés, et à réviser certains procédures juridiques d’appui à l’investissement, de création de richesses et de soutien aux petites et moyennes entreprises, notamment celles qui sont touchées par la pandémie du Covid-19 », a-t-il souligné.

Le PDG de l’entreprise, Zied Guigua, a présenté, pour sa part, les ateliers, l’équipe de travail et les principales attentes de l’entreprise, notamment en matière de révision de certaines procédures juridiques.

Il a, par ailleurs, sollicité les pouvoirs publics pour « un soutien plus fort en matière de commercialisation de ces véhicules dans le marché local et international ».

Gnetnews