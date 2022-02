« Tunisie-Mali ? Il y a de la place pour Khenissi »

L’ex sélectionneur et actuel coach du SC Koweit est intervenu sur les ondes d’IFM pour parler de la double confrontation qui aura lieu entre la Tunisie et le Mali pour se qualifier au Mondial.

Pour Nabil Maaloul, il s’agit d’un adversaire redoutable et les Tunisiens doivent se méfier et avoir le plus d’arguments pour faire la différence.

Il a souligné : « Il faut de l’expérience dans la finalisation du travail offensif. Quand je vois l’effectif, je suis convaincu que Khenissi a de la place pour prêter main forte à l’équipe. Il est habitué à ce genre de défis et il peut être très utile ».

GnetNews