Tunisie : Mandat de dépôt contre Ghannouchi, Ennahdha pointe « une décision injuste »

Suite à l’émission d’un mandat de dépôt contre le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, à l’issue de son intervention lors d’une soirée ramadanesque organisée samedi 15 avril par le Front de Salut national, « le mouvement Ennadha condamne, avec fermeté, cette décision injuste ».

Le mouvement considère, ce jeudi 20 avril dans un communiqué, cette décision, comme étant « politique par excellence », son objectif est « de couvrir l’échec cinglant du pouvoir en matière d’amélioration de la situation socioéconomique et les conditions de vie des citoyens, et l’incapacité à régler la crise financière asphyxiante, qui conduit le pays vers la banqueroute. »

« La maltraitance d’un symbole national ayant consacré une partie de sa vie dans la lutte contre la dictature, pour les libertés et la démocratie, ne sauvera pas le pays de sa crise complexe et ne découragera pas les opposants honorables », souligne le parti.

Le mouvement considère que « la teneur de l’intervention de Rached Ghannouchi, objet de poursuites judiciaires, ne comporte aucun appel à l’incitation, et n’attente guère à la paix civile, et que l’accusation a extrait une partie de son intervention, pour justifier l’arrestation et l’injustice ».

Ennahdha salue « la patience et la résistance de son président, ainsi que son respect de la loi et sa foi dans son innocence des accusations qui lui sont adressées ».

Le mouvement affirme, en substance, que sa voie politique procède d’un militantisme pacifique et civil, « chose que confirment ses choix après la révolution de rejeter l’exclusion, et d’appeler au consensus et à l’unité nationale ».

