Tunisie : Mandat de dÃ©pÃ´t contre l’ancien gouverneur de GabÃ¨s

Tunisie : Mandat de dépôt contre l’ancien gouverneur de Gabès

Le premier substitut du procureur de la république au tribunal de première instance de Gabès, et son porte-parole officiel, Mounir Aroum, a indiqué que le premier juge d’instruction du tribunal, a émis un mandat de dépôt contre l’ancien gouverneur de Gabès, pour poursuite par un fonctionnaire public de l’exercice de ses fonctions, après avoir été, officiellement, informé de la décision de sa déposition.

Il a indiqué, dans une déclaration à la TAP, qu’une enquête a été instruite auprès du juge d’instruction du tribunal de première instance de Gabès pour « poursuite par un fonctionnaire public de l’exercice de ses fonctions, après avoir été, officiellement, informé de la décision de sa déposition » ; l’ex-gouverneur ayant été perçu sur le lieu de travail à l’issue de son limogeage.

Trois dossiers sont, par ailleurs, en cours d’instruction auprès de la brigade d’enquêtes judiciaires de la garde nationale, et la brigade des enquêtes et investigations, liés à l’octroi de licences de taxi individuels, et d’autorisations de vente d’aliments pour bétail, ainsi qu’un accident de la route soupçonné de contenir des manipulations.

Gnetnews