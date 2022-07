Tunisie : Mandat de dÃ©pÃ´t maintenu contre le journaliste Salah Attia (Dilou)

Tunisie : Mandat de dépôt maintenu contre le journaliste Salah Attia (Dilou)

Le juge d’instruction a décidé de maintenir le mandat de dépôt contre le journaliste, Salah Attia, annonce ce jeudi 07 juillet, l’avocat, Samir Dilou, qui fait partie de son collectif de défense aux côtés de huit de ses confrères.

Le journaliste avait comparu, de nouveau, devant le 3ème juge d’instruction militaire, du tribunal de première instance militaire de Tunis, ce matin, dans le cadre de l’affaire n’o 3183 suite à une déclaration médiatique, souligne l’avocat dans un post sur sa page officielle Facebook.

« Dans l’audience d’aujourd’hui, le juge d’instruction a informé le journalise de la teneur de la correspondance du ministère de la Défense nationale, et de la déposition du Secrétaire Général de l’UGTT. Salah Attia a commencé par évoquer cette manière d’affamer sa famille à travers les pressions sur les annonceurs dans le site électronique qu’il dirige ».

Il s’est attaché « à ses déclarations formulées lors de la première audience, selon lesquelles, il refuse de comparaitre devant la justice militaire non compétente dans les affaires d’opinion, et qu’il est prêt de répondre devant un juge judiciaire, conformément au décret-loi n’o 115 de l’année 2011 portant sur la liberté de la presse ».

« Ses avocats l’ont soutenus dans sa démarche de s’attacher à rejeter l’adhésion aux procédures d’un procès politique inique, devant un juge incompétent et conformément à des textes répressifs n’ayant aucun lien avec les affaires d’opinion et d’expression, appelant la justice militaire à se tenir à l’écart des tiraillement politiques et des tentatives d’instrumentalisation », écrit Samir Dilou.

Gnetnews