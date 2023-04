Tunisie : Mandats de dépôt émis contre 11 personnes à Siliana pour avoir barré la route

Le substitut du procureur de la république au tribunal de première instance de Siliana, et son porte-parole officiel, Ali Selmi, a déclaré que le juge d’instruction avait émis hier, lundi 03 Mars, un mandat de dépôt contre 11 personnes ayant barré la route devant le tribunal de première instance, à travers l’utilisation de camions et véhicules, suite à une condamnation à une peine de prison d’un gardé à vue.

Après la comparution des 15 suspects et gardés à vue devant le juge d’instruction, 04 sont restés en état de liberté et les investigations sont encore, en cours, a-t-il indiqué, dans une déclaration à la TAP.

Suite aux investigations menées par la 4ème brigade centrale des affaires criminelles de Tunis, dans les évènements survenus devant le tribunal de première instance de Siliana le soir du 30 Mars dernier, le parquet a décidé de diligenter une enquête contre 23 personnes, dont 15 placés en détention préventive, et 08 en état de fuite, « pour participation à une entente visant à porter atteinte aux biens et à nuire à la quiétude générale, pour empêchement à la mise en exécution d’un jugement, atteinte à la liberté de circulation et entrave à la liberté de travail », a-t-il souligné en substance.

Gnetnews