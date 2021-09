Tunisie : Marzouki présente une initiative de sortie de crise, maintien de Saïed, démission de Ghannouchi

Hirak Tounes al-Irada revient ce mardi 07 septembre, sur l’initiative présentée par son président honorifique, Moncef Marzouki, en vue d’une sortie de crise.

Le mouvement dit adopter cette initiative qui est « en harmonie avec les dispositions constitutionnelles », et appelle les forces nationales à un dialogue à son sujet « en vue de remettre le processus démocratique sur les rails, de manière à rompre avec le paysage déplorable de l’avant 25 juillet, et à ouvrir les perspectives pour des réformes réelles et intégrales ».

Al-Irada énumère les principaux points de cette initiative, qui repose sur l’installation d’un gouvernement dirigé par une compétence nationale, objet de la confiance du chef de l’Etat, et d’un large consensus.

Ce gouvernement devra tirer sa légitimité de l’Assemblée qui devra reprendre ses travaux, à titre provisoire, le temps de la tenue d’élections législatives anticipées, sous l’égide de l’instance supérieure indépendante des élections (ISIE).

L’initiative de l’ancien président porte également sur :

*la révision de la loi électorale, de manière à charger une majorité de former un gouvernement et de lui faire assumer la responsabilité en la matière,

*Traduire en justice toute personne dont l’accusation de corruption est prouvée,

*Appeler Rached Ghannouchi à démissionner de la présidence de l’Assemblée, afin de couper l’herbe sous les pieds des perturbateurs, au nom de l’intérêt suprême du pays,

*Mettre en place un nouveau règlement intérieur de l’Assemblée favorisant le bon déroulement de ses travaux,

*Poursuite par le président de la république, Kaïs Saïed, de son mandat jusqu’à la fin de 2024, en s’engageant à respecter la constitution,

*Installation de la Cour constitutionnelle,

*Assurer l’impartialité des institutions sécuritaire et militaire, et les mettre à l’abri des agendas et conflits politiques,

*Instaurer un climat de confiance pour l’investissement, de manière à permettre aux hommes d’affaires honnêtes de sortir le pays de sa crise économique asphyxiante,

*Libérer tous les prisonniers politiques arrêtés après le 25 juillet, comme Yassine Ayari,

*Mettre un terme aux violations des droits de l’homme et au harcèlement politique des opposants et leurs familles, comme les députés de la coalition de la dignité et leurs activistes.

