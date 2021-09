Tunisie : « Kaïs Saïed a divisé le peuple et paralysé l’Etat » (Marzouki)

L’ancien président, Moncef Marzouki, considère ce vendredi 03 septembre que le président en exercice, Kaïs Saïed « a divisé les Tunisiens, d’une manière sans nulle autre pareille ».

Dans un post paru ce soir, sur sa page officielle facebook, Marzouki estime que « trois principales missions incombent au président de la république : la première est de fédérer un peuple qui est forcément traversé par des conflits interminables ; la deuxième est de veiller sur l’unité de l’Etat, et la cohérence de ses institutions et son action dans le cadre de la constitution, et de la suprématie de la loi ; et la troisième est de veiller sur l’indépendance de la patrie et la dignité du citoyen ».

« Aucune de ces missions n’est accomplie sous la présidence de Kaïs Saïed », écrit-il.

Selon ses dires, Kaïs Saïed a été à l’origine de « la paralysie de l’Etat, et a entraîné l’immixtion des étrangers dans nos affaires intérieures, d’une manière que nous n’avons jamais connue ». « Nous sommes devenus ainsi en l’espace de quelques mois un Etat sous surveillance étroite », a-t-il souligné.

Au sujet de la lutte contre le corruption, menée par le chef de l’Etat, Marzouki estime que « la corruption est un crime grave, mais cette guerre ne se gagne pas par l’improvisation, le populisme, et surtout en dehors de la loi et des institutions ».

Gnetnews