Tunisie : « Méchichi a des regrets, et faisait l’objet de menaces de la part de parties au sein du parlement » (Hafsi)

Le président du parti, « la Voix de la république », et ancien ministre chargé des relations avec l’ancienne assemblée, Ali Hafsi, a déclaré ce jeudi 06 octobre 2022, avoir rencontré l’ancien chef du gouvernement, Hichem Méchichi, à deux reprises après le 25 juillet 2021.

Dans un entretien avec Shems, il a indiqué que les deux rencontres ont eu lieu au Qatar, signalant que « Méchichi a exprimé des regrets sur de nombreuses questions, qu’il n’a pas révélées ».

Il a exclu les informations relayées, selon lesquelles, l’ancien chef du gouvernement avait fait l’objet de menaces, au moment où il rédigeait la lettre adressée au peuple tunisien, où il renonçait à son poste, après avoir été démis de ses fonctions par le président de la république le soir du 25 juillet 2021.

Hafsi a, également, exclu les informations sur son intervention auprès du Qatar, pour trouver un travail à Méchichi dans ce pays.

Il a ajouté que Hichem Méchichi avait fait l’objet « de menaces de la part de nombreuses parties au sein du parlement ».

« Méchichi recevait, quotidiennement, des lettres de menaces », a-t-il dit.

« Il y avait ceux qui contactaient l’ancien chef du gouvernement, lui demandaient des services et le menaçaient de retrait de confiance », a-t-il relaté.

Il y avaient « de nombreux partis, au sein du parlement dissous, qui étaient plus dangereux et plus corrompus que la ceinture soutenant Méchichi, constituée du mouvement Ennahdha, de Qalb Tounes et de la coalition de la dignité ».

Le président du parti, « la voix de la république », a dit avoir demandé à l’ancien chef du gouvernement, Hichem Méchichi de démissionner, à deux reprises ; la première fois était à l’issue du voyage du Qatar, et la deuxième fois, le 23 juillet 2021.

Ali Hafsi a encore, souligné, que Méchichi n’a pas refusé le 23 juillet 2021, la proposition de démission, et lui a confié qu’il y pensait sérieusement.

Gnetnews