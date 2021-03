Tunisie : Mechichi annonce la reprise des manifestations artistiques dans l’ensemble des espaces culturels

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a annoncé hier soir, mercredi 10 Mars, la reprise des manifestations culturelles et artistiques, dans l’ensemble des espaces, avec l’application du protocole sanitaire.

Prenant part à la cité de la Culture de Tunis, à un concert musical de la chanteuse Aïda al-Nayati, à l’occasion de la journée internationale de la femme, Mechichi a affirmé que « cette décision émanait de la foi en l’importance des activités culturelles et artistiques, de point de vue social et économique, étant des secteurs à forte employabilité, outre leur valeur civilisationnelle et symbolique ».

Les acteurs du secteur culturel et artistique ont été touchés, d’une manière directe et indirecte, par la pandémie du Coronavirus, et ont besoin de soutien et d’encouragement dans cette circonstance sanitaire critique, a-t-il souligné en substance.

Il a mis l’accent sur l’importance de la culture et son caractère substantiel dans la vie.

« La culture reflète le progrès des peuples, et en exprime la pensée, l’identité et la capacité créatrice », a-t-il considéré, rendant hommage à toutes les femmes qui appartiennent au champ culturel, dans son sens le plus large.

