Tunisie : Méchichi annonce le départ ce week-end d’une délégation à Washington pour des négociations avec les bailleurs de fonds

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a annoncé hier mercredi qu’une délégation gouvernementale va se rendre en fin de semaine à Washington, en vue d’entamer les pourparlers avec les bailleurs de fonds (FMI et banque mondiale), autour des grands axes du programme de réforme économique.

Dans une déclaration médiatique à Kairouan, en marge de sa participation à la commémoration de la révélation du Coran et de la conquête de Badr à la mosquée Okba Ibn Nefaâ, Méchichi a affirmé que son gouvernement « n’est pas concerné par les tiraillements politiques, mais est concerné par les situations sociale, économique et sanitaire, qui constituent les priorités les plus pressantes », appelant les parties à l’origine de la crise politique, à la raison.

Le locataire de la Kasbah a reconnu que « la situation financière est extrêmement difficile, et est le résultat d’accumulations de plusieurs années, de retard des réformes, et de politiques inabouties ».

Les partenaires internationaux croient toujours en la Tunisie, a-t-il considéré, appelant à la conjugaison des efforts « pour sortir de cette situation politique et donner une image positive aux partenaires économiques ».

Gnetnews