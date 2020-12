Tunisie : Mechichi décide la mise en place d’une instance chargée de la réforme de la santé publique

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a ordonné la mise en place d’une instance nationale chargée de la réforme de la santé publique, rassemblant les différentes parties prenantes. Ses membres et ses objectifs seront déterminés, d’une manière participative, les prochaines semaines, annonce un communiqué de la présidence du gouvernement.

Présidant hier soir, à la Kasbah une réunion en présence des ministres de la Santé, des Affaires sociales, du président du conseil de l’ordre des médecins, des représentants de la fédération générale de la santé, du syndicat des médecins hospitalo-universitaires, du syndicat des médecins, dentistes et pharmaciens de la santé publique, de l’organisation tunisienne des jeunes médecins, et de la coalition civile de la défense de la santé publique, Méchichi a indiqué que « cette réunion est la première qui tâchera de trouver des solutions effectives à la réforme du secteur de la santé en Tunisie, d’autant que la plupart des problèmes et des obstacles ont été diagnostiqués, et que les opérations de réforme ont longuement achoppé. »

Hichem Mechichi a salué « les efforts des médecins et de l’ensemble des professionnels de santé, notamment pendant la lutte contre le Coronavirus », reconnaissant qu’ils ont exercé leur travail, avec professionnalisme, et dans des conditions de travail difficiles ».

Le chef du gouvernement a préconisé une hausse du budget alloué à la santé dans le prochain projet de loi des finances complémentaire (PLF), signalant que tous les points proposés lors de cette séance seront examinés et tranchés dans le cadre de l’instance créée à cet effet.

La réunion a examiné plusieurs questions brûlantes, notamment la réforme du dispositif de la santé, les principales revendications des professionnels de santé, la situation des hôpitaux publics, et a appelé à mettre un terme à l’émigration des compétences médicales.

Gnetnews