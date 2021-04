Tunisie : MÃ©chichi dÃ©voile les axes de la rÃ©forme du secteur de la SantÃ©

Tunisie : Méchichi dévoile les axes de la réforme du secteur de la Santé

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a plaidé ce mercredi 07 avril, pour une réforme intégrale du secteur de la santé, selon les critères d’ »efficacité » et d’ »équité » en termes d’infrastructure et de ressources humaines.

Présidant la cérémonie d’adoption de « la politique Nationale de la Santé 2030 », fruit d’un dialogue sociétal mené aux niveaux local, régional et central, avec l’appui de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Mechichi a affirmé que la pandémie du Coronavirus a rendu nécessaire la mise en œuvre de stratégies urgentes pour promouvoir le système de santé, et parfaire la prise en charge des malades.

Il a ajouté que la politique nationale de santé 2030 sera la référence en matière de mise en œuvre des plans stratégiques et autres plans d’action, à la prochaine décennie.

La réforme du secteur de la santé devra tenir compte de trois éléments : « assurer des prestations de santé de proximité pour tous ; réduire les dépenses directes à des niveaux acceptables pour ne pas alourdir les charges des ménages et évaluer la participation des secteurs public et privé, en vue d’une meilleure complémentarité. »

Il a, par ailleurs, appelé à réformer le secteur public de santé qui accapare 80 % des demandeurs de prestation, en le dotant des moyens nécessaires, tout en en garantissant une utilisation judicieuse.

Méchichi a prôné « une nouvelle approche fondée sur la décentralisation, et un nouveau mode de gouvernance du secteur aux niveaux local, régional et national, selon le principe de discrimination positive, histoire de réduire les disparités, et de rapprocher les régions peu pourvues des indicateurs nationaux ».

Le pacte sur la politique nationale de santé a été par la suite signé, en ce 07 avril marquant la célébration de la journée mondiale de la santé, par le Secrétaire général du gouvernement, le président de l’UTICA, le représentant de l’UTAP, le président du Conseil de l’ordre des médecins et autres.

Gnetnews