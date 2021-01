Tunisie : Méchichi dit comprendre la colère des jeunes, et met en garde les « casseurs » et « anarchistes »

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a affirmé que « le droit à la protestation et à l’expression est garanti par la constitution, et son rôle est de le protéger, tout en en préservant le caractère pacifique, d’autant qu’il s’agit d’un acquis rendu possible par la révolution de la liberté et de la dignité, des décennies de militantisme et des sacrifices des jeunes révolutionnaires en 2011 ».

Dans son adresse au peuple hier soir, mardi 18 janvier, retransmise sur el-Wataniya, Mechichi a ajouté que « parmi les moyens de préserver ce droit est de l’immuniser contre les moyens qui lui sont concomitants, comme la violation du couvre-feu, les actes de vandalisme et de pillage, et l’atteinte aux biens publics et privés ».

Il a, par ailleurs, dit comprendre les revendications sociales et économiques, signalant que son « principal rôle, en tant que chef du gouvernement, est de les écouter et de les transformer en catalyseur vers l’action et la réalisation », et affirmant l’engagement de son gouvernement pour « le développement intégral et équitable ».

« Le gouvernement qui comprend la colère, voire l’abattement que ressentent les jeunes protestataires dans différentes régions, et traite les contestations pacifiques avec professionnalisme et doctrine républicaine, applique la loi aux auteurs de pillage et d’atteinte aux magasins et aux locaux », a-t-il souligné.

Le chaos sera affronté par la force de la loi

Le locataire de la Kasbah dont la parole semblait être fondamentalement dirigée vers la jeunesse, a tenté de la convaincre du « pragmatisme » de son gouvernement qui cherche à faire d’elle « une force de proposition et de solution, dotée d’intelligence et de capacité lui permettant d’inventer des méthodes et des moyens de travail innovants, dépassant en cela la capacité des générations précédentes ».

Il s’est engagé « à œuvrer pour que l’Etat ne soit pas, avec ses administrations et ses lois, une force de retour en arrière, mais un accompagnateur des jeunes pour la concrétisation de leurs aspirations, et leurs rêves dans une patrie où il fait bon vivre ».

« Vous êtes l’avenir de cette nation, notre respect de vos libertés, et de votre diversité, fait partie de notre respect à cette patrie», a souligné Mechichi à l’intention des jeunes, reconnaissant « le devoir de l’Etat de leur fournir l’emploi, des espaces de création, les meilleures conditions d’enseignement, d’éducation, et de les propulser aux plus hautes responsabilités de l’Etat, loin des slogans » dont nous sommes tous las.

Le chef du gouvernement a appelé les jeunes de Tunisie « à ne pas permettre à un groupe de casseurs et d’anarchistes à s’infiltrer dans leurs contestations, pour les transformer de protestations pacifiques et civiles, à des campagnes de saccage et de pillage.

Il a, par ailleurs, appelé les citoyens, les partis, les associations, organisations nationales et les médias « à ne pas se laisser entrainer derrière les campagnes d’incitation, à ne pas avoir recours à la violence et au chaos, à ne pas répandre les rumeurs et troubler les institutions de l’Etat ».

« La crise est réelle, la colère est légitime, tout autant que la contestation, mais le chaos est inacceptable et sera affronté par la force de la loi et l’unité de l’Etat », a-t-il asséné.

Gnetnews